Обгоріла книжка в друкарні "Конві" / © Чтимо

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Унаслідок російської атаки на Київ увечері 25 листопада друкарня «Конві» втратила склад із матеріалами для друку. Вогонь знищив книжкову продукцію, зокрема підручники для дітей з особливими освітніми потребами. Постраждали наклади щонайменше 11 українських видавництв.

Про це виданню «Чтимо» розповіла комерційна директорка друкарні «Конві» Вікторія Гайдай.

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За словами Гайдай, російська атака сталася 25 листопада 2026 року о 22:44. Цього разу удар припав не на ті приміщення друкарні, які постраждали під час попередньої атаки в липні, а на розташовану поруч територію.

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Станом на 16:00 26 листопада на місці продовжували працювати рятувальники ДСНС і вибухотехніки. Масштаби знищеної книжкової продукції ще встановлюють.

Серед згорілої продукції були також підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

Постраждали наклади щонайменше 11 видавництв

Внаслідок знищення складських запасів збитків зазнали щонайменше 11 українських видавництв. Серед них — «Ранок», «Грамота», «Лінгвіст», «Літера ЛТД», «Місон», Видавництво Старого Лева, BookChef, «Книголав», «Книги — XXI», «Маміно» та «Апріорі».

У друкарні зазначили, що це попередній перелік постраждалих видавців. Повний список обіцяють оприлюднити після завершення оцінки наслідків російського удару.

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Друкарня досі не отримала допомоги після попередньої атаки

Вікторія Гайдай нагадала, що після російського удару в липні «Конві» подавала заявку на отримання пільгового кредиту, однак фінансування так і не отримала.

«Нас фактично відмовляються кредитувати», — зазначила комерційна директорка.

За її словами, друкарня також не отримала державної допомоги чи компенсації за збитки, завдані попередньою атакою.

Нині підприємство потребує фінансової підтримки, будівельних матеріалів, оплати роботи будівельних бригад, а також електроенергії від міста. Використання генераторів не дозволяє повноцінно ліквідовувати наслідки руйнувань.

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«Колектив, який тут працює, готовий працювати навіть безкоштовно, але ж як без матеріалів», — наголосила Гайдай.

У друкарні звертаються по допомогу до благодійних організацій та уряду. Попри значні втрати, там запевняють, що шукатимуть усі можливі способи відновити виробництво та продовжити роботу.

Нагадаємо, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

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