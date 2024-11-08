Пані посол Естонії опинилась під атакою "Шахедом" у Києві (фото)

Коментуючи атаку, в МЗС Естонії заявили, що "ми не повинні до цього звикати".

Під час атаки на Київ російський беспілотник влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Міністр заявив, що вранці 7 листопада у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. На щастя, пані посол не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", – йдеться в заяві Тсахкни.

Атакований дроном будинок у Києві, де мешкає Аннелі Кольк / Фото: Х-сторінка Маргуса Тсахкни

Нагадаємо, РФ атакувала Київ безпілотниками у ніч проти 7 листопада, у п’яти районах лунали вибухи. Є постраждалі та численні руйнування.

Ворог повторив атаку на столицю та Київську область у ніч проти 8 листопада.

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