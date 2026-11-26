Левенят підкинули до ветклініки у Києві / © Wild Animals Rescue Center

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У Києві невідомі залишили у ветеринарній клініці двох крихітних левенят, яким. За оцінками фахівців, усього кілька днів від народження.

Про цей випадок повідомили в Центрі порятунку диких тварин.

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За словами працівників закладу, містяни нерідко залишають диких тварин у ветклініці від імені їхнього центру. Проте така знахідка стала цілковитою несподіванкою.

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«Ми вже звикли до того, що, приїжджаючи до клініки Інни Васильковської, дізнаємося про нових підопічних, про яких навіть не знали. Люди привозять хворих їжачків, білочок та інших диких тварин, залишаючи їх від імені нашого Центру. Але цього разу навіть нас вдалося шокувати!» — розповіли в закладі.

Невідомі привезли левенят до клініки за кілька днів до цього. Малюки були в поганому стані, у них виявили сильний закреп. Ветеринари не знали, звідки привезли тварин і чим їх годували раніше. Фахівці припускають, що хижаків могли купити в зоопарку.

У Центрі порятунку диких тварин забрали левенят під свою опіку. Зараз малюкам потрібен майже цілодобовий догляд і вигодовування. Працівники закладу зазначають, що завжди готові рятувати тварин, однак просять людей попереджати про це наперед.

«Ми ніколи не відмовилися б прийняти тварин, які потребують порятунку. Але погодьтеся, було б добре хоча б заздалегідь повідомляти нам про нових підопічних. Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків», — сказали фахівці.

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Нагадаємо, на передовій до військових прикордонної бригади «Гарт», які працюють із наземним роботизованим комплексом, прибилася безпритульна собака Лола. Тепер вона їздить із бійцями на бойові виїзди, вартує біля техніки під час завантаження та долає десятки кілометрів фронтовими дорогами.

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