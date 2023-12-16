Українські військові попередили, куди рухаються ворожі безпілотники

У ніч проти 16 грудня 2023 року українцям знову надокучали ворожі ударні дрони.

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ України, йдеться про рух у трьох напрямках:

БпЛА в районі Первомайська, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА через Херсон в північному напрямку.

БпЛА в районі Умані Черкаської області, курс західний.

Також у частині українських областей оголосили про відбій повітряної тривоги. Дочекайте відбою повітряної тривоги саме у вашій області. Не нехтуйте особистою безпекою, адже в деяких областях тривогу оголосили повторно.

"Загроза не минула. З Чернігівщини в бік столиці рухаються ще дві групи БПЛА", - заявив мер столиці Віталій Кличко. Перебувайте в безпечних місцях.

"БпЛА з півночі заходять в Чернігівський район, курс південно-західний" - додали Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.

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