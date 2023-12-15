Зеленський зробив "попередження" після скандалу в Київраді

Президент України Володимир Зеленський зробив "попередження" через скандал у Київраді, пов'язаний із прийняттям бюджету Києва на 2024 рік. Як виявилось, не всі місцеві депутати були задоволені рішенням спрямувати у 2024 році зі столичного бюджету мільярд гривень на допомогу ЗСУ.

"Життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України – життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися чимось іншим – скажімо так, пріоритетним питанням, – то це велика помилка, яку треба виправити. Головне завдання – оборона нашої держави", – про це президент сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові.

Нагадаємо, Київрада проголосувала цього року за збільшення допомоги ЗСУ зі столичного бюджету: депутати підтримали ініціативу міського голови Віталія Кличка про військову субвенцію не менше 1 млрд.

Однак не всі депутати Київради, як виявилось, були задоволені таким рішенням. Голова фракції "Європейська солідарність" у Київраді Володимир Прокопів, який обіймає також посаду заступника голови КМДА, вважає, що "Києву не потрібен бюджет війни". “В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут [у Києві] бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - заявив він.

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