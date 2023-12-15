У Києві двох дітей з собачкою не пустили до укриття під час повітряної тривоги: на ситуацію відреагував освітній омбудсмен

Випадок у Києві, коли дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собачкою, – це повне беззаконня та свавілля.

Про це написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов у Facebook.

"Ситуація з охоронцем школи, який під час повітряної тривоги, коли була реальна загроза падіння уламків, не пустив дітей до укриття, тому що "вони із собачкою, а це алергія" - це просто якийсь сюрреалізм. Навіть якщо і є у когось алергія, то в укритті практично завжди можна знайти більш-менш відокремлене місце, щоб обмежити контакти з іншими людьми. Тим більше - у великій школі", - написав він.

Але не це найголовніше. За словами Горбачова, у нормативних документах неможливо передбачити всі ситуації реального життя. Тому у будь-якій ситуації керуватися треба найголовнішим: життя і здоров'я людини є вищою цінністю. "Особливо - дитини, яка потребує більшої підтримки та уваги. А коли дитина не просто рятується сама, а рятує ще й братів наших менших - то це просто поза межами розуміння. Тому те, що дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги - то повне беззаконня та свавілля", - наголосив освітній омбудсмен.

Зрозуміло, що буде проведена службова перевірка, вже і прокуратура підключилася. Але для правильних висновків, на переконання Горбачова, важливо розуміти, чим керувався охоронник: власним розумінням чи розпорядженням керівництва.

"Але, навіть, якщо керівництво прямо не забороняло пускати "з тваринками", варто дуже прискіпливо з'ясувати: як таке взагалі стало можливим? Як саме заклад освіти готує працівників до дій у разі повітряної тривоги? Бо цей випадок став відомим, а де гарантія, що такого не відбувається деїнде", - написав освітній омбудсмен.

Нагадаємо, що двох дітей – 11-річну Сашу й 12-річного Богдана, – які хотіли сховатися від ворожого обстрілу в укритті школи №40, охоронець просто вигнав надвір, бо вони були з маленькою собачкою, яка мовляв, може викликати алергію в інших людей, які ховалися в укритті.

Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, буквально у них над головами збили ракету.

Саша і Богдан зі своєю собачкою Айкою породи мальтіпу / Фото: Тетяна Даниленко

Зазначимо, що батько школярів – військовий Юрій Овчинніков, який служив у складі ССО "Азов", загинув минулого року на Запоріжжі.

"Страшний символізм для вдови загиблого героя: ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її коханий Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", – написала журналістка Тетяна Даниленко, яка перша повідомила про цей випадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дітей загиблого бійця не пустили до укриття під час ракетної атаки. Пояснення шокують!

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