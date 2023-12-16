У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У ніч проти 16 грудня 2023 року у низці українських областей, зокрема, і в Київській області була оголошена повітряна тривога.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку від ворожих безпілотників.

"В столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва. Наразі роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Перебувайте в укриттях! Вибухи в Подільському районі столиці", - заявив пізніше мер Києва Віталій Кличко.

"Ворожі цілі в бік центру столиці", - зауважив за трішки він.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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