У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Ворог знову докучає українцям.
У ніч проти 16 грудня 2023 року у низці українських областей, зокрема, і в Київській області була оголошена повітряна тривога.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку від ворожих безпілотників.
"В столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва. Наразі роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Перебувайте в укриттях! Вибухи в Подільському районі столиці", - заявив пізніше мер Києва Віталій Кличко.
"Ворожі цілі в бік центру столиці", - зауважив за трішки він.
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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