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У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог знову докучає українцям.

У ніч проти 16 грудня 2023 року у низці українських областей, зокрема, і в Київській області була оголошена повітряна тривога. 

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку від ворожих безпілотників.

"В столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва. Наразі роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Перебувайте в укриттях! Вибухи в Подільському районі столиці", - заявив пізніше мер Києва Віталій Кличко. 

"Ворожі цілі в бік центру столиці", - зауважив за трішки він. 

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

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Перегляди
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