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На Київщині судитимуть митрополита УПЦ (МП), який розпалював релігійну ворожнечу (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Київщині судитимуть митрополита УПЦ (МП), який розпалював релігійну ворожнечу (фото)

Фото: Прокуратура Київської області

У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Митрополита УПЦ (МП) судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі. Робив він це перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, розміщуючи відеозаписи у YouTube.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Як стало відомо, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у  YouTube. У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів. 

“У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Києві школярів не пустили до укриття під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
234
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