На Київщині судитимуть митрополита УПЦ (МП), який розпалював релігійну ворожнечу (фото)

У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі.
Митрополита УПЦ (МП) судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі. Робив він це перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, розміщуючи відеозаписи у YouTube.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.
Як стало відомо, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube. У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.
“У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою”, - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, що у Києві школярів не пустили до укриття під час повітряної тривоги.
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