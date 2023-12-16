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Украинские военные предупредили, куда двигаются вражеские беспилотники

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Украинские военные предупредили, куда двигаются вражеские беспилотники

Враг снова по предварительной информации использовал иранские дроны-камикадзе

Вражеские беспилотники решили лететь в трех направлениях.

В ночь на 16 декабря 2023 года украинцам снова надоедали вражеские ударные дроны.

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ Украины, речь идет о движении по трем направлениям:

  • БпЛА в Первомайском районе, курс северо-западный.

  • Несколько групп БПЛА через Херсон в северном направлении.

  • БПЛА в районе Умани Черкасской области, курс западный.

Также в части украинских областей объявили об отбое воздушной тревоги. Дождитесь отбоя воздушной тревоги именно в вашей области. Не пренебрегайте личной безопасностью, ведь в некоторых областях тревогу объявили повторно.

"Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БПЛА", — заявил мэр столицы Виталий Кличко. Находитесь в безопасных местах.

"БпЛА с севера заходят в Черниговский район, курс юго-западный" — добавили Воздушные Силы ВСУ

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1799
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