У передмісті Києва працює ППО: перебувайте в укриттях

Триває атака ворожих безпілотників на столицю України.
У ніч проти 26 листопада 2023 року ворог знову атакував столицю України ударними безпілотниками.
У Києві та Київській області оголошена повітряна тривога.
"У передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - заявив у соціальних мережах Сергій Попко, начальник КМВА.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги.
Моніторингові канали також повідомляють про дорозвідку повітряного простору у Київській області.
Не покидайте укриттів до закінченням повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА.
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