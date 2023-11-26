У передмісті Києва працює ППО: перебувайте в укриттях

У ніч проти 26 листопада 2023 року ворог знову атакував столицю України ударними безпілотниками.

У Києві та Київській області оголошена повітряна тривога.

"У передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - заявив у соціальних мережах Сергій Попко, начальник КМВА.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги.

Моніторингові канали також повідомляють про дорозвідку повітряного простору у Київській області.

Не покидайте укриттів до закінченням повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА.

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