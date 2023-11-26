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У передмісті Києва працює ППО: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У передмісті Києва працює ППО: перебувайте в укриттях

Ворожі дрони знову атакують столицю / Фото: ТСН.ua

Триває атака ворожих безпілотників на столицю України.

У ніч проти 26 листопада 2023 року ворог знову атакував столицю України ударними безпілотниками.

У Києві та Київській області оголошена повітряна тривога

"У передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - заявив у соціальних мережах Сергій Попко, начальник КМВА. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги. 

Моніторингові канали також повідомляють про дорозвідку повітряного простору у Київській області.

Не покидайте укриттів до закінченням повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА

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Перегляди
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