В пригороде Киева работает ПВО: находитесь в укрытиях

Идет атака вражеских беспилотников на столицу Украины.
В ночь на 26 ноября 2023 года враг снова атаковал столицу Украины ударными беспилотниками.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
"В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", – заявил в социальных сетях Сергей Попко, начальник КМВА.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.
Мониторинговые каналы также докладывают о доразведке воздушного пространства в Киевской области.
Не покидайте укрытий до окончания воздушной тревоги.
Напомним, что ранее сообщалось, что захватчики снова атакуют Украину ударными БПЛА.
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