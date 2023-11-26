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В пригороде Киева работает ПВО: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В пригороде Киева работает ПВО: находитесь в укрытиях

Вражеские дроны снова атакуют столицу / Фото: ТСН.ua

Идет атака вражеских беспилотников на столицу Украины.

В ночь на 26 ноября 2023 года враг снова атаковал столицу Украины ударными беспилотниками.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

"В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", – заявил в социальных сетях Сергей Попко, начальник КМВА.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.

Мониторинговые каналы также докладывают о доразведке воздушного пространства в Киевской области.

Не покидайте укрытий до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что захватчики снова атакуют Украину ударными БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
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