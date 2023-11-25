Ночная атака БПЛА: в "Укрэнерго" рассказали о повреждении электросетей

Во время ночной атаки вражескими ударными беспилотниками были повреждены две восстановившие магистральные высоковольтные линии электропередачи.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он заявил, что были повреждены магистральные высоковольтные линии электропередачи, питающие Киев и города вокруг украинской столицы.

"Из-за этого были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий. Но нам удалось сегодняшний день пройти без каких-либо графиков отключений. Наши диспетчеры справились с ситуацией. Также хочу поблагодарить наши ремонтные бригады за то, что быстро восстановили". важные линии и, соответственно, не создали людям дискомфорт в выходной день", — заявил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за массированной атаки дронов Киев частично остался без света. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центре.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала ночью рекордным количеством дронов, сколько удалось сбить и куда они летели.

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