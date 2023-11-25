"Это был настоящий ужас": экс-военный оккупационной армии рассказал, что происходило в Буче

Бывший российский военный рассказал, что происходило в Буче в Киевской области в феврале-марте 2022 года. По его словам, "побратимы" знали, что он не хочет воевать, потому изо всех сил издевались.

Об этом рассказал бывший военный армии РФ в интервью BILD.

Понял, что Россия – террорист

Отмечается, что 28-летний Никита Чибрин в начале полномасштабного вторжения находился в составе подразделений, оккупировавших Киевскую область. Военный оказался в Буче. Там, как вспомнил экс-боец армии РФ, ему пришлось выполнять второстепенные задачи: загружать и выгружать награбленную еду, готовить ее и убирать за всеми.

"Это был настоящий ужас. Я был окружен пьяными солдатами, которые постоянно угрожали меня убить или избить. Как-то кто-то убил собаку, и мне приказали ее похоронить. Я даже не знаю, почему убили собаку, у этого животного был хозяин", – сказал Чибрин.

Он подчеркнул: так называемые "побратимы" знали, что он не хочет воевать, поэтому издевались и унижали его. Нежелание убивать людей россияне называли трусостью.

Когда российские солдаты напивались, что случалось довольно часто, ситуация выходила из-под контроля. Иногда даже стреляли из оружия, нападали на семьи. Они могли обыскать дом, насильно отобрать еду и питье. А еще автомобили, которые потом отправили в Беларусь на продажу", – сообщил об очередном факте мародерства россиян бывший солдат.

В мае 2022 года Чибрину удалось покинуть фронт за определенную сумму денег. Сначала он пытался разорвать свой контракт, но после начала мобилизации решил бежать из страны. Экс-оккупант переехал в Европу, где пригласил политическое убежище. Говорит, что осознал, что в Украине происходит отнюдь не "специальная военная операция".

"Я понял, что это преступная война. Российская сторона представляет террористическую сторону, а я не хотел быть террористом или военным преступником. До войны я не любил Европу, теперь я настроен антироссийски", – отметил он.

Бывший солдат русских войск верит, что наше государство одержит победу над агрессором. Все захватившие РФ территории должны быть возвращены.

"Я надеюсь, что Украина победит. Мир может быть только в том случае, если Украина и Грузия восстановят свою территориальную целостность", – убежден Никита Чибрин.

Заметим, что стало известно, что во время российской оккупации в маленьком городке Буча Киевской области было убито 637 мирных жителей. Также захватчики повредили или разрушили 460 инфраструктурных объектов.

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