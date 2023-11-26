В столице объявлена воздушная тревога: позаботьтесь о собственной безопасности

Киеву угрожают вражеские беспилотники.
В ночь на 26 ноября в Киеве объявлена воздушная тревога.
Также звуки сирены раздаются в Киевской области.
В общей сложности почти в половине украинских областей, кроме западных, объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Киева.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в пригороде Киева. Согласно сообщению, работает ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.
Напомним, что ранее сообщалось, что захватчики снова атакуют Украину ударными БПЛА.
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