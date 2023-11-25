Пьяный водитель сбил патрульного в Киеве: появились новые подробности инцидента

Горе-водитель, сбивший патрульного в Киеве и скрывшийся с места происшествия, теперь круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

Водитель авто "Ford", сбивший патрульного в Киеве 25 ноября, получил подозрение.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Водителю "Форд" следователи сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УКУ.

Напомним, вечером 24 ноября в ГУНП в Киеве поступила информация, что на ул. Харьковское шоссе водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на сотрудника управления патрульной полиции, занимавшегося оформлением ДТП.

В результате сотрудник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован. В то же время водитель с места происшествия скрылся. Предварительно он был в состоянии опьянения.

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