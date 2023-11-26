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У столиці оголошена повітряна тривога: потурбуйтеся про власну безпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У столиці оголошена повітряна тривога: потурбуйтеся про власну безпеку

Повітряна тривога шириться Україною / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Києву загрожують ворожі безпілотники.

У ніч проти 26 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу. 

Також звуки сирени лунають у Київській області. 

Загалом майже у половині українських областей, окрім західних, оголошена повітряна тривога. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва. 

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті Києва. Згідно з повідомленням, працює ППО. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА

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