У столиці оголошена повітряна тривога: потурбуйтеся про власну безпеку

Києву загрожують ворожі безпілотники.
У ніч проти 26 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу.
Також звуки сирени лунають у Київській області.
Загалом майже у половині українських областей, окрім західних, оголошена повітряна тривога.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті Києва. Згідно з повідомленням, працює ППО. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА.
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