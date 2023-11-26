У столиці оголошена повітряна тривога: потурбуйтеся про власну безпеку

У ніч проти 26 листопада у Києві оголошено повітряну тривогу.

Також звуки сирени лунають у Київській області.

Загалом майже у половині українських областей, окрім західних, оголошена повітряна тривога.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті Києва. Згідно з повідомленням, працює ППО. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте повідомленнями щодо повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.