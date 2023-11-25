"Це був справжній жах": ексвійськовий окупаційної армії розповів, що відбувалося у Бучі

Колишній російський військовий розповів, що відбувалося у Бучі Київської області у лютому-березні 2022 року. За його словами, "побратими" знали, що він не хоче воювати, тому щосили знущалися.

Про це розповів колишній військовий армії РФ в інтерв'ю BILD.

Зрозумів, що Росія – терорист

Зазначається, що 28-річний Микита Чібрін на початку повномасштабного вторгнення був у складі підрозділів, які окупували Київську область. Військовий опинився у Бучі. Там, пригадав ексбоєць армії РФ, йому довелося виконувати другорядні завдання: завантажувати й вивантажувати награбовану їжу, готувати її та прибирати за всіма.

"Це був справжній жах. Я був оточений п'яними солдатами, які постійно загрожували мене вбити чи побити. Якось хтось убив собаку, і мені наказали його поховати. Я навіть не знаю, чому вбили собаку, у цієї тварини був господар", - сказав Чібрін.

Він наголосив: так звані "побратими" знали, що він не хоче воювати, тому знущалися й принижували його. Небажання вбивати людей росіяни називали боягузством.

"Коли російські солдати напивалися, що траплялося досить часто, ситуація виходила з-під контролю. Іноді навіть стріляли зі зброї, нападали на сім'ї. Вони могли обшукати будинок, насильно відібрати їжу та пиття. А ще автомобілі, які потім відправили до Білорусі на продаж", – повідомив про черговий факт мародерства росіян колишній солдат.

У травні 2022 року Чібріну вдалося залишити фронт за певну суму грошей. Спершу він намагався розірвати свій контракт, але після початку мобілізації вирішив тікати з країни. Ексокупант переїхав до Європи, де запросив політичний притулок. Каже, що усвідомив, що в Україні відбувається аж ніяка не "спеціальна військова операція".

"Я зрозумів, що це злочинна війна. Російська сторона представляє терористичну сторону, а я не хотів бути терористом чи військовим злочинцем. До війни я не любив Європу, тепер я налаштований антиросійськи", – зазначив він.

Колишній солдат російських військ вірить, що наша держава здобуде перемогу над агресором. Усі території, які захопила РФ, мають бути повернені.

"Я сподіваюся, що Україна переможе. Мир може бути лише у тому випадку, якщо Україна та Грузія відновлять свою територіальну цілісність", – переконаний Микита Чібрін.

Зауважимо, стало відомо, що під час час російської окупації у маленькому містечку Буча Київської області було вбито 637 мирних жителів. Також загарбники пошкодили або зруйнували 460 інфраструктурних об'єктів.

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