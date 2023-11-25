П'яний водій збив патрульного у Києві: з'явились нові подробиці інциденту

Горе-водій, який збив патрульного у Києві і втік з місця події, тепер цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Водій авто "Ford", який збив патрульного у Києві 25 листопада, отримав підозру.

Про це повідомила поліція Києва.

"Водію "Форд" слідчі повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ.

Нагадаємо, ввечері 24 листопада до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що на вул. Харківське шосе водій автомобіля "Ford" скоїв наїзд на співробітника управління патрульної поліції, який займався оформленням ДТП.

В результаті працівник поліції отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Водночас водій з місця пригоди втік. Попередньо, він був у стані сп'яніння.

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