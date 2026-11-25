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Росія атакує Київ балістикою: є поранені, один із них у тяжкому стані
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки балістикою. Один поранений у тяжкому стані.
У Києві через російський обстріл ввечері 25 листопада поранені вже троє людей. Двох із них госпіталізували.
Про наслідки ворожого удару повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Росія атакувала балістикою Київ — що відомо
Спочатку мер повідомив, що через ворожу атаку медики госпіталізували одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до трьох.
Також міський голова закликав киян залишатися в укриттях, оскільки обстріл триває.
«Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений — у тяжкому стані. Балістична атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!», — зазначив Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 25 листопада — останні новини
Нагадаємо, пізно ввечері 25 листопада під час «червоної» повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістики, а згодом — про пуски балістичних ракет.
У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська. Найперше мер Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці є влучання в будівлю на території промзони. Екстрені служби прямують на місце.