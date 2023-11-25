Нічна атака БпЛА: в "Укренерго" розповіли про пошкодження електромереж

Під час нічної атаки ворожими ударними безпілотниками було пошкоджено дві магістральні високовольтні лінії електропередачі, які вже відновили.

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Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він заявив, що були пошкоджені магістральні високовольтні лінії електропередачі, які живлять Київ та міста навколо української столиці.

"Через це були ризики, що ми могли запровадити певні обмеження електропостачання на період відновлення цих ліній. Але нам вдалося сьогоднішній день пройти без будь-яких графіків відключень. Наші диспетчери впоралися з ситуацією. Також хочу подякувати нашим ремонтним бригадам за те, що швидко відновили важливі лінії й, відповідно, не створили людям дискомфорту у вихідний день", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масовану атака дронів Київ частково залишився без світла. У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центрі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала вночі рекордною кількістю дронів, скільки вдалося збити та куди вони летіли.

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