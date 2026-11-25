Вибухи в Києві 25 листопада / © ТСН.ua

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У Києві пізно ввечері, 25 листопада, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

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«Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили у КМВА.

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«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях», — додав мер Києва Віталій Кличко

Своєю чергою Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а потім — про балістичні ракети.

У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська.

Карта повітряних тривог

Що відомо про наслідки: перші деталі

Найперше мер Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці є влучання в будівлю на території промзони. Екстрені служби прямують на місце.

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Потім він додав, що у Деснянському районі, попередньо, є влучання в ще одну нежитлову будівлю.

«Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі», — сказав міський голова.

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 25 листопада атакували Білу Церкву та район у Київській області. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

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