У лісі біля Києва помітили незвичайного оленя: відео

Більшість дописувачів схиляється до того, що на відео – самець лані європейської, ймовірно, альбінос.

У лісі на біля Києва місцеві мешканці помітили незвичайного оленя.

Про це у Facebook-спільноті "Тваринний світ України" повідомила дописувачка Олеся Загика та оприлюднила відповідне відео.

У коментарях до відео більшість дописувачів схиляється до того, що на відео – самець лані європейської, ймовірно, альбінос.

В лісі біля Києва зустріли незвичайного оленя

Нагадаємо, у Подільському районі Києва 23 жовтня місцеві мешканці помітили великого оленя. Налякана тварина бігла вздовж дороги, а потім забігла у двори.

Наступного дня працівники служби порятунку диких тварин безпечно приспали тварину та спільно з патрульними доправили оленя до найближчого лісу.

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