Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У лісі біля Києва помітили незвичайного оленя: відео

У лісі біля Києва помітили незвичайного оленя: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
528
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У лісі біля Києва помітили незвичайного оленя: відео

Білий самець лані європейської / Фото: скриншот з відео

Більшість дописувачів схиляється до того, що на відео – самець лані європейської, ймовірно, альбінос.

У лісі на біля Києва місцеві мешканці помітили незвичайного оленя.

Про це у Facebook-спільноті "Тваринний світ України" повідомила дописувачка Олеся Загика та оприлюднила відповідне відео.

У коментарях до відео більшість дописувачів схиляється до того, що на відео – самець лані європейської, ймовірно, альбінос.

В лісі біля Києва зустріли незвичайного оленя

В лісі біля Києва зустріли незвичайного оленя

Нагадаємо, у Подільському районі Києва 23 жовтня місцеві мешканці помітили великого оленя. Налякана тварина бігла вздовж дороги, а потім забігла у двори. 

Наступного дня працівники служби порятунку диких тварин безпечно приспали тварину та спільно з патрульними доправили оленя до найближчого лісу.  

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
528
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація