У Києві зафіксовано спалах скарлатини: у деяких школах оголошено карантин

Скарлатина має інкубаційний період від одного до 12 днів, утім, хвороба може розвинутися швидше – від двох до семи днів.
У Києві зафіксовано спалах скарлатини. Через це деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин.
Про це повідомляє "Главком".
Чимало школярів вимушені навчатися вдома, адже у столиці виявлено випадки скарлатини. Найчастіше це захворювання вражає дітей.
Наразі МОЗ офіційно не прокоментував спалахи гострої інфекційної хвороби в Києві.
Довідка: Скарлатина — гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком від одного до дев'яти років.
Збудник — бета-гемолітичний стрептокок групи А (Streptococcus pyogenes).
Джерело інфекції — хвора людина чи бактеріоносій.
Шлях передавання — повітряно-краплинний. Краплі формуються під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Вони розлітаються на 0,5–1,5 м від інфікованої людини. "Вхідними воротами" інфекції є ротоглоткові мигдалики.
Інкубаційний період недуги триває від одного до 12 днів, частіше два–сім днів.
Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг.
Нагадаємо, в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ.
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