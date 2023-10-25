У Києві врятували оленя, який бігав вулицями столиці – відео

У Києві днями олень розгублено бігав вулицями. Спочатку тварину помітили у Подільському районі 23 жовтня, а вранці 24 жовтня оленя також помітили на території дитячого садочка у Святошинському районі столиці. Тварина була розгублена та намагалася втекти від людей. Працівники служби порятунку диких тварин безпечно приспали тварину та спільно з патрульними доставили оленя до найближчого лісу.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва та показала відео.

Як розповіли поліцейські, подія сталася 24 жовтня на вулиці Чистяківській. Вночі на лінію 112 надійшло повідомлення про оленя, який бігає вулицями столиці. Патрульні не змогли зупинити тварину, адже олень міг травмуватися.

"Вже над ранок, коли лісовий гість забіг на територію дитячого садочку та приліг відпочити між корпусами закладу, інспектори розпочали заходи, щоб повернути тварину до дикої природи. На щастя, лісовий гість не ніс ніякої загрози. Тож колеги зі Святошинського УП залучили на підмогу нашому екіпажу ветеринарів. Чималими зусиллями вдалося знайти організацію, яка погодилася транспортувати могутнього володаря лісу до безпечного місця. На підмогу прибули працівники служби порятунку диких тварин, які приспали та безпечно, спільно з патрульними доставили мандрівника до найближчого лісу. Дякуємо колегам за злагоджені дії та сподіваємося, що олень повернувся додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція зробила важливе оголошення з приводу нібито хвилі самогубств у Києві.

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