Доглянуті та вгодовані: в Києві у сміттєвому баці знайшли маленького кролика та червоновуху черепаху (фото)

У Києві на сміття викинули декоративного кролика та рідкісну черепаху.

Про порятунок тварин розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

За даними зоозахисників, доглянутих та милих тварин знайшли у пакеті у сміттєвому баці.

"Що тільки люди не викидають на смітник. Іноді — друзів. І це, нажаль, не алегорія. Хороша людина, наприклад, на днях знайшла в сміттєвому баці саме них, чиїхось друзів. Двійко бідось в пакеті — декоративний кролик та червоновуха черепаха. Доглянуті, вгодовані. Люди, котрі взяли на себе відповідальність за цих двох надзвичайно милих тваринок, чомусь вирішили, що вони, тваринки, сміття. А сміття викидають", — йдеться у повідомленні Kyiv Animal Rescue Group.

Дівчинка черепашка і хлопчик кролик тепер на кураторстві команди зоозахисників. Їх вже оглянув лікар, тваринки повністю здорові та готові їхати в нові сім'ї. Туди, де їх завжди вважатимуть друзями, а не сміттям, де будуть піклуватись і любити, наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.

Пухнастик здоровий та вгодований, хлопчик шукає домівку / Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"До речі, черепашка буде разом з іншими нашими кураторськими тваринками брати участь в AdoptMe Days у 4-му павільйоні на ВДНГ у суботу та неділю від 13:00 до 18:00, тож завітайте знайомитись", - зазначили зоозахисники.

Дівчинка черепашка тепер на кураторстві команди зоозахисників / Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Нагадаємо, під Києвом службовий пес Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

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