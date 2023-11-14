За $5 500 допомагав ухилянтам втекти з України: у Києві затримали підозрюваного – відео

У Києві чоловік, прикриваючись роботою в одному із підрозділів ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади - ред.) продавав ухилянтам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, який нібито непридатний до служби за станом здоров’я та має право на перетин кордону. Фігуранта затримали під час передавання документів та отримання авансу. За такі дії йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Про це розповіли у поліції Києва.

Слідчі управління поліції Києва викрили чоловіка, який під час воєнного стану надавав призовникам документи про визнання їх непридатними до військової служби, щоби безперешкодно виїхати з України.

Як з’ясували правоохоронці у ході досудового розслідування, прикриваючись роботою у добровольчому формуванні територіальної громади столиці, 52-річний чоловік виготовляв та продавав "клієнтам" тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Згідно фейкових документів ухилянти нібито непридатні до служби за станом здоров’я. Таку послугу правопорушник оцінив у 5 500 доларів США.



"Поліцейські задокументували факт передавання фігурантом виготовленого документу одному з місцевих мешканців та отримання авансу у сумі 3 000 дол США. Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем роботи чоловіка слідчі провели обшук, за результатом якого вилучили чорнові записи та робочу документацію", - розповіли правоохоронці.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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