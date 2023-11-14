В лесу возле Киева заметили необычного оленя: видео

Большинство подписчиков склоняется к тому, что на видео – самец лани европейской, вероятно, альбинос.

В лесу возле Киева местные жители заметили необычного оленя.

Об этом в Facebook-сообществе "Животный мир Украины" сообщила подписчица Олеся Загика и обнародовала соответствующее видео.

В комментариях к видео большинство пользователей склоняются к тому, что на видео – самец лани европейской, вероятно, альбинос.

В лесу возле Киева встретили необычного оленя

Напомним, в Подольском районе Киева 23 октября местные жители заметили большого оленя. Испуганное животное бежало вдоль дороги, а затем забежало во дворы.

На следующий день работники службы спасения диких животных безопасно усыпили животное и совместно с патрульными доставили оленя в ближайший лес.

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