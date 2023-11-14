В Киеве зафиксирована вспышка скарлатины: в некоторых школах объявлен карантин

Скарлатина имеет инкубационный период от одного до 12 дней, однако, болезнь может развиться быстрее – от двух до семи дней.
В Киеве зафиксирована вспышка скарлатины. Поэтому некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин.
Об этом сообщает "Главком".
Многие школьники вынуждены учиться дома, поскольку в столице выявлены случаи скарлатины. Чаще это заболевание поражает детей.
Минздрав официально не прокомментировал вспышки острой инфекционной болезни в Киеве.
Скарлатина — острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, проявляющееся интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте от одного до девяти лет.
Возбудитель – бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes).
Источник инфекции – больной человек или бактерионоситель.
Путь передачи — воздушно-капельный. Капли формируются во время кашля, чихания и даже разговора больного. Они разлетаются в 0,5–1,5 м от инфицированного человека. "Входными воротами" инфекции являются ротоглоточные миндалины.
Инкубационный период болезни длится от одного до 12 дней, чаще два-семь дней.
Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение.
Напомним, в Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ.
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