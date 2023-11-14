В Киеве зафиксирована вспышка скарлатины: в некоторых школах объявлен карантин

Скарлатина имеет инкубационный период от одного до 12 дней, однако, болезнь может развиться быстрее – от двух до семи дней.

В Киеве зафиксирована вспышка скарлатины. Поэтому некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин.

Об этом сообщает "Главком".

Многие школьники вынуждены учиться дома, поскольку в столице выявлены случаи скарлатины. Чаще это заболевание поражает детей.

Из-за вспышки скарлатины объявлен карантин в некоторых столичных школах / Фото: скриншот с видео

Минздрав официально не прокомментировал вспышки острой инфекционной болезни в Киеве.

Скарлатина — острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, проявляющееся интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте от одного до девяти лет.

Возбудитель – бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes).

Источник инфекции – больной человек или бактерионоситель.

Путь передачи — воздушно-капельный. Капли формируются во время кашля, чихания и даже разговора больного. Они разлетаются в 0,5–1,5 м от инфицированного человека. "Входными воротами" инфекции являются ротоглоточные миндалины.

Инкубационный период болезни длится от одного до 12 дней, чаще два-семь дней.

Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение.

Напомним, в Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ.

Читайте также: