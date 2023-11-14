За $5 500 помогал уклонистам сбежать из Украины: в Киеве задержали подозреваемого — видео

Мужчина помогал уклонистам получить фейковые документы о непригодности к военной службе.
В Киеве мужчина, прикрываясь работой в одном из подразделений ДФТГ (Добровольческое формирование территориальной громады — ред.) продавал уклонистам поддельные временные удостоверения военнообязанного, якобы непригодного к службе по состоянию здоровья и имеющему право на пересечение границы. Фигурант был задержан во время передачи документов и получения аванса. За такие действия ему грозит до 9 лет тюрьмы.
Об этом рассказали в полиции Киева.
Следователи управления полиции Киева разоблачили мужчину, который во время военного положения предоставлял призывникам документы о признании их непригодными к военной службе, чтобы беспрепятственно уехать из Украины.
Как выяснили правоохранители в ходе досудебного расследования, прикрываясь работой в добровольческом формировании территориальной громады столицы, 52-летний мужчина производил и продавал "клиентам" временное удостоверение военнообязанного.
Согласно фейковым документам, уклонисты якобы непригодны к службе по состоянию здоровья. Такую услугу правонарушитель оценил в 5500 долларов США.
"Полицейские задокументировали факт передачи фигурантом изготовленного документа одному из местных жителей и получение аванса в сумме 3 000 долл. США. Нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту работы мужчины следователи провели обыск, по результату которого изъяли черновые записи и рабочую документацию", — рассказали правоохранители.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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