Водитель маршрутки скончался за рулем: как удалось избежать ДТП и что известно о трагедии под Киевом

У водителя остановилось сердце прямо во время движения маршрутки по одной из важнейших трасс в Украине под Киевом. Один из пассажиров смог мгновенно среагировать и остановить транспортное средство, потерявшее управление.

Как случилась такая ситуация, удалось ли найти спасителя и кто несет ответственность за жизнь водителя маршрутки и ее пассажиров, узнала журналистка Завтрака с 1+1 Людмила Руденко. Подробности — в материале TSN.ua.

Подробности трагедии

Журналистка на днях натолкнулась в соцсетях на сообщение женщины, которая ехала в маршрутке, когда произошел несчастный случай.

Скриншот/Facebook

В начале ноября это сообщение сделала Татьяна. Женщина работает в Киеве учительницей, но живет в доме за городом и каждый день ездит в столицу по одной и той же маршрутке.

“Она всегда едет по графику. Маршрутка удобна тем, что я могу рассчитывать время. Она достаточно комфортна, как загородный автобус, удобные кресла”, – рассказала Татьяна.

На этот раз тоже ничего не предвидело беды, но эту поездку женщина не забудет никогда: “В какой-то момент женщина, сидевшая у водителя вскочила и начала кричать, что водителю плохо. Сначала она сказала, что он якобы заснул, она начала его будить, но потом поняла, что тот бодрствует. Начала кричать, что водителю плохо и просила помощи».

Поиски спасителя

Водитель, говорит Татьяна, как раз выехал за город и разогнался, однако во время движения потерял сознание. Но один из пассажиров мгновенно среагировал.

“Он просто чрезвычайно быстро двигался, заскочил на водительское место, взял руль, остановил маршрутку, открыл дверь и мы остановились через секунд 10. Нам очень повезло, что несмотря на то, что это было время пик, 18:30, трасса была пуста. То есть, перед нами не было никого, но маршрутку начало водить в разные стороны”, — вспоминает женщина.

Что произошло на самом деле

Парня Татьяна не нашла, но благодаря ему этот день называет вторым днем рождения. К водителю же сразу приехала скорая, однако после публикации своего сообщения от местных Татьяна узнала неутешительные новости: "К сожалению, Алексея не спасли".

Чтобы получить подтверждение информации, журналистка позвонила заместителю директора транспортного общества Александру. Он оказался немногословен, ведь говорит, что сейчас на больничном.

Адвокат Богдан Кушнир отмечает, что каждый водитель обязан проходить медицинское освидетельствование и получить подтверждение, что он здоров каждый день перед тем, как выехать на определенный маршрут.

"На следующий день он также должен его проходить, нет возможности пройти его вперед на месяц или на год", — прокомментировал адвокат.

Правда, именно такие случаи врач не всегда сможет спрогнозировать.

Есть определенные заболевания и определенные случаи, когда врач не может выяснить, что это случится. Конечно, в данном случае мы можем говорить, что это был форс-мажор. Фактически ответственность врача, который допускал его на маршрут, может не нести”, — говорит адвокат.

Но это уже должно подтвердить экспертиза.

“По факту смерти возбуждается уголовное дело и следователь направляет затем тело из морга на экспертизу. Если патологоанатомы установят, что лицо имело определенные заболевания, прямо спровоцировавшие данный тромб, то тогда в действительности будет вопрос к ответственному лицу, допустившему его на маршрут. Должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза», — резюмировал адвокат Богдан Кушнир.

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