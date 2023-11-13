Вже стає на лапи: як почувається Тигрюля, яка постраждала під час обстрілу Київщини (відео)

Не можна сказати, що тигриці набагато краще, але вона вже підводиться, зазначили у Центрі порятунку диких тварин.

Тигриця, яка постраждала під час ракетного обстрілу Київщини, почала підніматися на лапи.

Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин на Київщині 13 листопада.

Очільниця Центру Наталія Попова розповіла, що наразі стан Тігрюлі покращився. Вона почала потроху підводитись.

“Не можна сказати, що їй зовсім краще, але вона встає. Це дає надію, що дуже серйозних ушкоджень в неї немає. Але лишився больовий синдром, тож ми даємо протизапальну терапію, знеболювальні”, – розповіла Попова.

Безмежно вдячні за вашу підтримку! Тігрюля цінує кожного, хто переживає за неї і приймає участь донатами, які надають змогу відновити стан її здоровʼя. У відео очільниця Центру Наталія Попова розповідає про стан Тігрюлі на зараз. Нагадуємо, Тігрюля постраждала травмувавшись о грати вольєру під час чергової атаки рсн на Київщину 11.11.23р. Підтримайте Центр порятунку за посиланням: https://campsite.bio/helpwildanimalsua Адже тільки завдяки вашим донатам постраждалі тварини мають шанс на одужання та гідне життя! Ваші донати рятують життя тварин! Опубліковано Центр порятунку диких тварин Понеділок, 13 листопада 2023 р.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Київщині 11 листопада у Центрі порятунку диких тварин сильно постраждала тигриця з кличкою Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку вольєра, впала і не могла підвестися.

Довідка: "Центр порятунку диких тварин" від 2018 року надає невідкладну допомогу левам, тиграм, ведмедям, оленям, лисицям та іншим диким тваринам, які постраждали від людської недбалості та жорстокості. Притулок розташований неподалік від Києва, у Бориспільському районі. Там проводять реабілітацію постраждалих тварин. Після цього їх повертають у дику природу або знаходять їм постійний дім.

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