Водій маршрутки помер за кермом: як вдалося уникнути ДТП і що відомо про трагедію під Києвом

У водія зупинилося серце просто під час руху маршрутки по одній з найважливіших трас в Україні під Києвом. Один із пасажирів зміг миттєво зреагувати і зупинити транспортний засіб, який втратив керування.

Як трапилася така ситуація, чи вдалося знайти рятівника і хто несе відповідальність за життя водія маршрутки та її пасажирів, дізналася журналістка “Сніданку з 1+1” Людмила Руденко. Подробиці — в матеріалі TSN.ua.

Подробиці трагедії

Журналістка днями натрапила в соцмережах на допис жінки, яка їхала в маршрутці, коли стався нещасний випадок.

Скриншот / Facebook

На початку листопада цей допис зробила Тетяна. Жінка працює в Києві вчителькою, але живе в будинку за містом і щодня їздить до столиці однією і тією ж маршруткою.

“Вона завжди їде по графіку. Маршрутка зручна тим, що я можу розраховувати час. Вона досить комфортна, як заміський автобус, зручні крісла”, — розповіла Тетяна.

Цього разу також нічого не передбачало біди, але цю поїздку жінка не забуде ніколи: “В якийсь момент жінка, яка сиділа біля водія підхопилася і почала кричати, що водію погано. Спочатку вона сказала, що він нібито заснув, вона почала його будити, але потім зрозуміла, що той не спить. Почала кричати, що водію погано і просила допомоги”.

Пошуки рятівника

Водій, каже Тетяна, якраз виїхав за місто і розігнався, проте під час руху знепритомнів. Але один з пасажирів миттєво зреагував.

“Він просто надзвичайно швидко рухався, заскочив на місце водія, взяв кермо, зупинив маршрутку, відчинив двері і ми зупинилися через секунд 10. Нам дуже пощастило, що не дивлячись на те, що це був час пік, 18:30, траса була порожня. Тобто перед нами не було нікого, але маршрутку почало водити в різні боки”, — пригадує жінка.

Що сталося насправді

Хлопця Тетяна не знайшла, але завдяки йому цей день називає своїм другим днем народження. До водія ж одразу приїхала швидка, проте після публікації свого допису від місцевих Тетяна дізналася невтішні новини: “На жаль, Олексія не врятували”.

Аби отримати підтвердження інформації, журналістка зателефонувала до заступника директора транспортного товариства Олександра. Він виявився небагатослівним, адже каже, що нині на лікарняному.

Адвокат Богдан Кушнір наголошує, що кожен водій зобов’язаний проходити медичний огляд і отримати підтвердження, що він здоровий щодня перед тим, як виїхати на певний маршрут.

“Наступного дня він так само має його проходити, немає можливості пройти його наперед на місяць чи на рік”, — прокоментував адвокат.

Щоправда саме такі випадки лікар не завжди зможе спрогнозувати.

“Є певні захворювання та певні випадки, коли лікар не може з’ясувати, що це трапиться. Звичайно, у даному випадку ми можемо казати, що це був форс-мажор. Фактично відповідальність лікар, який допускав його на маршрут, може не нести”, — каже адвокат.

Але це вже має підтвердити експертиза.

“За фактом смерті порушується кримінальна справа і слідчий направляє потім тіло з моргу на експертизу. Якщо патологоанатоми встановлять, що особа мала певні захворювання, які прямо спровокували даний тромб, то тоді в дійсності буде питання до відповідальної особи, яка допустила його на маршрут. Має провестися судово-медична експертиза”, — резюмував адвокат Богдан Кушнір.

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