Двоє мешканців Київщини скоїли розбійний напад на слідчу, після чого вбили її цвяходером: як їх покарали

Довічний термін ув’язнення отримали два мешканці Київщини, які скоїли розбійний напад на слідчу, після чого вбили її.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2014 року близько 3-ї години ранку засуджені через вікно проникли до будинку в селі Плесецьке. В той момент там перебували слідча поліції, її матір та двоє дітей віком 5 і 8 років. Спочатку нападники побили старшу жінку цвяходером до непритомності. Потім зайшли до іншої кімнати, де перебувала господарка дому.

Один з нападників вихопив у жінки травматичний пістолет, яким вона намагалася захиститися, та з близької відстані здійснив у неї постріли. У той же час його спільник бив потерпілу цвяходером по голові та тілу.

Після того, як жінка перестала подавати ознаки життя, вони викрали гроші, золоті прикраси та зникли з місця злочину.

Нападників встановили та затримали впродовж декількох днів. Один з них раніше судимий за умисне вбивство односельчанина.

Убивці на суді

В суді засуджені своєї вини не визнавали. Проте на підставі наданих прокурором неспростовних доказів суд визнав їх винними. Чоловіків засуджено до максимального терміну покарання – довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також зобов’язав сплатити потерпілій стороні понад 2,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, під Києвом робітник викрав у свого працедавця Audi та чималу суму грошей.

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