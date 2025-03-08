У Києво-Печерській Лаврі впав хрест: що відомо

8 березня, у Києві рятувальники провели операцію з демонтажу аварійного хреста на куполі храму в Печерському районі.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Києві.

Близько 13:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Очевидці помітили, що хрест на куполі храму частково завалився та міг упасти.

На місце прибули співробітники ДСНС, які встановили, що конструкція небезпечно нахилилася та могла зірватися в будь-який момент. Для безпечного демонтажу хреста рятувальники використали автоколінчастий підіймач.

Вони піднялися на висоту, обережно зрізали дріт, що тримав хрест, і безпечно спустили його на землю.

Рятувальники демонтували хрест на храмі

Демонтаж хреста у Києві

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. У 2022 році під час сильного буревію впав центральний хрест у Софійському соборі. Ця подія сталася за 40 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Чи це був збіг обставин, або "знак", яким українцям хотіли донести інформацію – невідомо. Але навколо хрестів Софійського собору дуже багато містики.

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