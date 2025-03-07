Тепло, як у квітні: в Києві зафіксовано три нові температурні рекорди

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", 6 березня у столиці було зафіксовано три рекорди температури повітря.

Про це у повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2°С, що на 1,8°С вище, ніж 1995 року", – зазначили в "Укргідрометцентрі".

За даними метеорологів, у четвер середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С.

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"За багаторічними показниками, така температура повітря відповідає 24 квітня", – зазначили у пресслужбі обсерваторії.

Раніше ТСН.ua оприлюднив прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури.

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