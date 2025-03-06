У Києві жінка до смерті побила свою матір: що їй загрожує

У Печерському районі Києва 32-річна донька в ході сварки вбила свою 69-річну матір.

Про це повідомила поліція Київської області.

Конфлікт між жінками спалахнув під час застілля, і в розпалі суперечки підозрювана нанесла численні удари по тілу пенсіонерки руками та ногами.

"Після отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка ще понад добу знаходилась за місцем мешкання у вкрай важкому стані без свідомості, однак зловмисниця медичну допомогу їй не надала та до медиків не зверталася", — йдеться в повідомленні.

Підозрювана зізналась у скоєному своїй подрузі, яка повідомила про злочин до поліції. Киянка наразі перебуває під вартою, і їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зниклу 2-річну дівчинку на Полтавщині знайшли жорстоко убитою.

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