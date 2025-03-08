У Києві різко погіршився стан повітря: у чому причина

Через погодні умови та пожежі у суботу, 8 березня, якість повітря в Києві погіршилася.

Про це повідомила КМВА.

Фахівці зазначають, що причиною забруднення можуть бути пожежі в Київській області та слабкий вітер, який сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі.

Мешканцям рекомендують зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та, за можливості, використовувати очищувач повітря.

Нагадаємо, в Києві зафіксовано три нові температурні рекорди.

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