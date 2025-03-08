У Києві різко погіршився стан повітря: у чому причина

У столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Через погодні умови та пожежі у суботу, 8 березня, якість повітря в Києві погіршилася.
Про це повідомила КМВА.
Фахівці зазначають, що причиною забруднення можуть бути пожежі в Київській області та слабкий вітер, який сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі.
Мешканцям рекомендують зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та, за можливості, використовувати очищувач повітря.
Нагадаємо, в Києві зафіксовано три нові температурні рекорди.
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