В Киево-Печерской Лавре упал крест: что известно

8 марта в Киеве спасатели провели операцию по демонтажу аварийного креста на куполе храма в Печерском районе.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Около 13:05 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости помощи в Лаврском переулке. Очевидцы заметили, что крест на куполе храма частично рухнул и мог упасть.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые установили, что конструкция опасно наклонилась и могла сорваться в любой момент. Для безопасного демонтажа креста спасатели использовали автоколенчатый подъемник.

Они поднялись на высоту, осторожно срезали проволоку, державшую крест, и безопасно спустили ее на землю.

Спасатели демонтировали крест на храме

Демонтаж креста в Киеве

Напомним, это уже не первый подобный случай. В 2022 году во время сильного урагана упал центральный крест в Софийском соборе. Это событие произошло за 40 дней до полномасштабного вторжения России. Было ли это стечение обстоятельств, или "знак", которым украинцам хотели донести информацию – неизвестно. Но вокруг крестов Софийского собора очень много мистики.

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