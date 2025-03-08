Київська військова адміністрація готується до важливих рішень: Ткаченко повыдомив деталі

Можливо, КМВА скасує евакуацію приватного транспорту під час повітряних тривог.

Київська міська військова адміністрація готується до важливих рішень. Наступного тижня на Раді оборони ухвалять два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Щодо відряджень, Ткаченко розповів, що багато хто чинить опір, вигадуючи формальні причини, але він запевнив, що вноситиме це питання з голосу.

"Окремо – евакуація приватного транспорту під час повітряних тривог. Даю чітке доручення, щоб цього не відбувалося, це – справедливо", – наголосив він.

Також читайте Київ ризикує залишитися без громадського транспорту: у КМДА заявили про нестачу кадрів

Ткаченко зазначив, що справедливості заради також очікує два звіти, які досі не отримав:

1. Стосовно перепусткок.

2. Щодо знесення кіосків біля метро, де в одних їх прибирали, а в інших – ні. Має бути чіткий план дій та аргументація.

Тимур Ткаченко наголосив, що очікує конкретики.

Нагадаємо, раніше Ткаченко повідомляв, що у Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Читайте також: