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У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

Атака безпілотників / Фото: ТСН.ua

На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників.

Увечері в п'ятницю, 7 березня, у Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу. Киян просять перебувати в укриттях до відбою.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що українській столиці загрожують ворожі ударні дрони.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про зафіксований рух ворожих БпЛА.

"У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 7 березня Київська область знову зазнала атаки ворожих БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 9 годин.

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