Під Києвом зайнялася масштабна пожежа: що відомо (відео)

Служби ДСНС працюють в Бучанському районі.
Під Києвом, поблизу Софіївської Борщагівки, спалахнув трав'яний настил на площі близько 5 гектарів.
Про це "Суспільному" розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
Серед причин вона назвала спалювання трави. І це попри те, що рятувальники проводять просвітницьку роботу про шкоду від таких дій.
Служби ДСНС працюють в Бучанському районі — це Софіївська Борщагівка, Бабинці, Немішаєве. Ще є займання трав'яного настилу у Вишгородському, Білоцерківському, Обухівському районах.
"Із потеплінням доводиться рятувати рибалок, які дрейфують на крижині або провалюються під лід. А з іншого боку люди палять суху траву і виникає багато пожеж", — зазначила Рубан.
Нагадаємо, на Миколаївщині у будинку живцем згоріло подружжя. Їхні тіла знайшли в одній з кімнат.
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