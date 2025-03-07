Ворог здійснив атаку на Київщину: тривога тривала майже 9 годин

Вночі 7 березня Київська область знову зазнала атаки ворожих БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 9 годин.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

В області працювали сили ППО, які успішно знищили кілька повітряних цілей. Постраждалих немає, об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.

Втім, у Бориспільському та Обухівському районах через падіння уламків загорівся трав'яний настил, а в Обухівському районі пошкоджено вантажівку. Усі пожежі ліквідовані.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові різко зросла кількість постраждалих від російської атаки.

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