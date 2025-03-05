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Вибиті вікна та пожежа: стали відомі перші наслідки атаки безпілотників на Київщину

Вибиті вікна та пожежа: стали відомі перші наслідки атаки безпілотників на Київщину

Рятувальники ліквідують пожежі що спалахнули унаслідок атаки "Шахеда" / Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, потерпілі відсутні.

В Київській області у ніч проти 5 березня 2025 року триває повітряна тривога.

Про це у повідомленні у соцмережах інформує т.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

"Прошу зберігати спокій та залишатися в укриттях поки небезпека не мине" — йдеться у повідомленні. 

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна. Виникла пожежа на одному з підприємств. Всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.

"Попередньо постраждалі серед населення відсутні. Більш детальна інформація згодом. Атака ворожих БпЛА триває", — резюмують у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше РФ ударила по Одесі: стали відомі перші деталі про атаку

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