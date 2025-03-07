В Киеве объявили воздушную тревогу: что грозит столице

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников.
Вечером в пятницу, 7 марта, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Киевлян просят находиться в укрытиях до отбоя.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что украинской столице угрожают вражеские ударные дроны.
В Киевской областной военной администрации сообщили о зафиксированном движении враждебных БПЛА.
"В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 7 марта Киевская область снова подверглась атаке враждебных БпЛА. Воздушная тревога продолжалась около 9 часов.
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