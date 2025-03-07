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В Киеве объявили воздушную тревогу: что грозит столице

В Киеве объявили воздушную тревогу: что грозит столице

Атака беспилотников / Фото: ТСН.ua

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Вечером в пятницу, 7 марта, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Киевлян просят находиться в укрытиях до отбоя.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что украинской столице угрожают вражеские ударные дроны.

В Киевской областной военной администрации сообщили о зафиксированном движении враждебных БПЛА.

"В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 7 марта Киевская область снова подверглась атаке враждебных БпЛА. Воздушная тревога продолжалась около 9 часов.

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