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Чи справді горіхи – ідеальна їжа для мозку, що каже наука? Новини компаній

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Чи справді горіхи – ідеальна їжа для мозку, що каже наука?

Фото: pixabay.com

У сучасному ритмі життя, коли важливо бути зосередженим і продуктивним, питання правильного харчування для роботи мозку стає дедалі актуальнішим. Наукові дослідження доводять, що горіхи є однією з найкорисніших груп продуктів для когнітивної діяльності. Чому ж вони такі важливі?

Основні поживні речовини горіхів та їхній вплив на мозок

Омега-3 та здоров’я мозку

Грецькі горіхи багаті на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для підтримки функцій мозку. Вони:

  • Покращують пам’ять і когнітивні функції.
  • Сприяють концентрації уваги.
  • Знижують ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Вітамін E – природний захист нейронів

Мигдаль є чудовим джерелом вітаміну E, який виконує антиоксидантну функцію, захищаючи клітини мозку від пошкоджень. Дослідження показали, що регулярне вживання продуктів, багатих на цей вітамін, допомагає зберігати ясність розуму у старшому віці.

Магній – природний антистрес

Кеш’ю містить велику кількість магнію, який допомагає:

  • Знижувати рівень стресу та тривожності.
  • Підтримувати нервову систему у тонусі.
  • Покращувати якість сну, що важливо для роботи мозку.

Білок і амінокислоти для мозку

Фундук і фісташки є хорошими джерелами білка, який необхідний для відновлення та росту нейронів. Крім того, вони містять амінокислоти, які сприяють виробленню серотоніну – гормону щастя, що позитивно впливає на емоційний стан.

Додаткові переваги вживання горіхів

  1. Підтримка здоров’я серця – Високий вміст корисних жирів допомагає знижувати рівень поганого холестерину та покращує кровообіг, що важливо для забезпечення мозку киснем.
  2. Регулювання рівня цукру в крові – Горіхи мають низький глікемічний індекс і допомагають підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.
  3. Джерело клітковини – Підтримує здоров’я кишківника, що безпосередньо впливає на роботу мозку та нервової системи.

Популярні страви з горіхами

Горіхи можна використовувати не лише як перекус, а й як важливий інгредієнт у багатьох стравах. Ось кілька варіантів:

  • Горіхова гранола – запечені вівсяні пластівці з мигдалем, грецькими горіхами та медом.
  • Салат з руколою, грецькими горіхами та сиром фета – чудове поєднання корисних жирів та білка.
  • Песто з кеш’ю – замість традиційних кедрових горіхів використовуйте кеш’ю для насиченого смаку.
  • Банановий хліб з волоськими горіхами – популярна випічка з хрусткими горіховими нотками.
  • Курка в мигдальній паніровці – корисна альтернатива традиційній паніровці, що додає страві ніжності.

Як правильно вживати горіхи для максимального ефекту?

Щоб отримати користь від горіхів, рекомендується:

  • Споживати 30–50 г на день (приблизно жменю).
  • Поєднувати їх з фруктами, йогуртом чи кашами.
  • Обирати несолоні та несмажені горіхи, адже надлишок солі може нейтралізувати користь продукту.
  • Замочувати горіхи у воді перед споживанням для кращого засвоєння організмом.
  • Використовувати їх у стравах для урізноманітнення раціону.

Горіхи не лише покращують роботу мозку, а й сприяють загальному зміцненню здоров’я. Придбати якісні горіхи можна на VARUS.UA, де представлений широкий вибір корисних продуктів для вашого раціону.

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