У Києві запустили ще чотири маршрути: перелік

У Києві відновили рух два трамвайні та два тролейбусні маршрути.
Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:
- № 11 від – Контрактова площа – вулиця Йорданська
- № 22А – бульвар Перова – ст. м. "Лісова"
Тролейбусні маршрути:
- № 27К – ст. м. "Почайна" – ДБК-3 на проспекті Відрадному
- № 31 – вулиця Милославська до залізничної станції "Зеніт"
Перелік актуальних маршрутів Києва доступний за посиланням – https://bit.ly/3xB5UPD.
Раніше у КМДА заявили, що у столиці відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Для прокату доступні такі сервіси: Bolt, Bike NOW та veliki.ua.
Нагадаємо, що через російську агресію у Києві припинив працювати громадський транспорт, зокрема і метрополітен. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у столиці безкоштовний.