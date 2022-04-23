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У Києві запустили ще чотири маршрути: перелік

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У Києві запустили ще чотири маршрути: перелік

УНІАН

У Києві відновили рух два трамвайні та два тролейбусні маршрути. 

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА. 

Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:

  • № 11 від – Контрактова площа – вулиця Йорданська
  • № 22А – бульвар Перова – ст. м. "Лісова"

Тролейбусні маршрути:

  • № 27К – ст. м. "Почайна" – ДБК-3 на проспекті Відрадному
  • № 31 – вулиця Милославська до залізничної станції "Зеніт"

Перелік актуальних маршрутів Києва доступний за посиланням – https://bit.ly/3xB5UPD.

Раніше у КМДА заявили, що у столиці відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Для прокату доступні такі сервіси: Bolt, Bike NOW та veliki.ua. 

Нагадаємо, що через російську агресію у Києві припинив працювати громадський транспорт, зокрема і метрополітен. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у столиці безкоштовний.

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