У Бучі оприлюднили список загиблих українців: шукають родичів

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади. Наразі їх 412. Місцева влада оприлюднила поіменний список ідентифікованих українців та шукає родичів, щоб організувати поховання.

Про це 23 квітня повідомили в Бучанській міській раді.

Зазначається, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі.

"Тепер головне завдання, яке поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного. Коло моргу працює наш Інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких", - зазначив міський голова Анатолій Федорук.

Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.

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Міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички.

"Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безкоштовно – за рахунок бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон: +380679523112", - написав Федорук.

Нагадаємо, в Київській області росіянами було тимчасово окуповано 180 населених пунктів. Станом на 15 квітня у Київській області виявили 900 жертв, які були вбиті солдатами РФ під час окупації.

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