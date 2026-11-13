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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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105
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2 хв

У Києві змінили рух транспорту: які автобуси й тролейбуси курсуватимуть

У Києві на пасажирів чекають зміни в роботі громадського транспорту. Частина звичних автобусів зникне з маршрутів, натомість у місті з’являться нові напрямки та курсуватимуть тролейбуси.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тролейбус

Тролейбус / © Facebook/Київпастранс

Від 13 листопада у Києві змінюють рух транспорту. Замість чотирьох тимчасових автобусів запускають тролейбуси, а також відкривають два нові автобусні маршрути.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Громадський транспорт у Києві — як змінюється рух

Відсьогодні чотири тролейбусні маршрути працюватимуть за оновленими тимчасовими схемами руху:

  • № 30-К — від вулиці Милославської до станції міської електрички «Куренівка»;

  • № 43-К — від Дарницької площі до станції метро «Либідська»;

  • № 48 — від станції метро «Лісова» до станції міської електрички «Куренівка»;

  • № 50 — від вулиці Милославської до станції метро «Либідська».

У зв’язку з виходом тролейбусів на лінії у місті скасовують курсування чотирьох тимчасових автобусних маршрутів, які раніше дублювали ці напрямки: №№ 30-ТР, 34-ТР, 50-ТР та 50-К.

Окрім того, для перевезення пасажирів у столиці розпочинають роботу два нові тимчасові автобусні маршрути:

  • № 30-КА — курсуватиме від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна»;

  • № 43-КА — з’єднає Кібернетичний центр зі станцією метро «Либідська».

Проїзд у Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві оголосили нові схеми руху між лівим і правим берегами Дніпра. Зміни стосуються одразу трьох важливих переправ столиці та передбачають інший порядок проїзду для легкових автомобілів, вантажівок і громадського транспорту. Водіям варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами, щоб правильно спланувати маршрут.

До слова, експерти розповіли, за яких умов можливе запровадження безоплатного проїзду в Києві та про що свідчить досвід Дніпра, Кривого Рогу та Харкова.

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