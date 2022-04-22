“Віримо в перемогу життя над смертю”: Зеленський прокоментував повернення до Києва посольства Великої Британії

Український президент назвав це рішення важливим і символічним.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність “британським друзям” за повернення до Києва дипломатичного представництва.
Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері в п’ятницю, 22 квітня.
Президент назвав це рішення важливим і символічним.
“Велика Британія стала двадцять першою державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю”, - наголосив Зеленський.
Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого. Персонал представництва працював у Львові, але не надавав консульські послуги.
Нагадаємо, ще 5 квітня усі співробітники посольства Туреччини, які перед початком російського вторгнення виїхали до Чернівців, повернулися до Києва і виконують свою дипломатичну роботу. Це було перше дипломатичне представництво, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.
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