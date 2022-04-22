“Віримо в перемогу життя над смертю”: Зеленський прокоментував повернення до Києва посольства Великої Британії

“Віримо в перемогу життя над смертю”: Зеленський прокоментував повернення до Києва посольства Великої Британії

Український президент назвав це рішення важливим і символічним.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність “британським друзям” за повернення до Києва дипломатичного представництва.

Про це він говорив під час свого традиційного звернення увечері в п’ятницю, 22 квітня.

Президент назвав це рішення важливим і символічним.

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“Велика Британія стала двадцять першою державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю”, - наголосив Зеленський.

Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого. Персонал представництва працював у Львові, але не надавав консульські послуги.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

Нагадаємо, ще 5 квітня усі співробітники посольства Туреччини, які перед початком російського вторгнення виїхали до Чернівців, повернулися до Києва і виконують свою дипломатичну роботу. Це було перше дипломатичне представництво, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.

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