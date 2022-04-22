В Ірпені троє окупантів на очах у дівчини зґвалтували її маму і 15-річну сестру, а потім вбили

В Ірпені троє окупантів на очах у дівчини зґвалтували її маму і 15-річну сестру, а потім вбили

В Ірпені троє окупантів на очах 17-річної дівчини зґвалтували її маму та молодшу 15-річну сестру. Росіяни з особливою жорстокістю били і ґвалтували жінку та її неповнолітню доньку.

Обидві вони мертві.

Історію жорстокого катування матері і сестри розповіла 17-річна дівчина та її бабуся. Вони звернулися на спеціальну телефонну лінію Уповноваженого для надання конфіденційної психологічної допомоги і дали згоду на публікацію цієї інформаці, пише омбудсменка Людмила Денисова.

Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.

"Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, "бо я потвора". Сказали: "Живи та передай іншим", - поцитувала омбудсменка розмову потерпілої з окупантами.

Зараз з дівчиною працюють психологи.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше повідомила, що вже понад 400 людей, які пережили зґвалтування окупантами в Україні, анонімно звернулися по допомогу спеціальну телефонну лінію.

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